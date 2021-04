Taiwan: Cina a Usa,basta messaggi errati a indipendentisti

PECHINO, 14 APR - La Cina esorta Washington a smettere di inviare segnali sbagliati alle forze di "indipendenza di Taiwan": è la risposta del portavoce del ministero degli Esteri Zhao LIjian in merito all'invio degli Stati Uniti di una delegazione di ex funzionari che è giunta nel pomeriggio a Taipei sotto la guida dall'ex senatore Chris Dodd. La missione 'informale' è la prima messa a punto dalla nuova amministrazione Usa per trasmettere all'isola "ferma amicizia e sostegno" di Washington. (ANSA).