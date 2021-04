Perù, autobus fuori strada ad alta velocità: almeno 20 morti

LIMA, 12 APR - Almeno 20 persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite in un grave incidente avvenuto ieri mattina nella provincia peruviana di Sihuas della regione di Ancash, quando un autobus per il trasporto di passeggeri è uscito di strada all'altezza di Parobamba e si è capovolto più volte in un terreno incolto. Lo ha reso noto la radio Rpp di Lima. La polizia ha reso noto che l'autobus della compagnia Fama Tours stava dirigendosi verso Chimbote e successivamente verso la capitale dalle zone di Huanchayllo e Parobamba, con a bordo decine di passeggeri che erano andati a votare per le elezioni generali nei luoghi di origine. Una prima ipotesi sull'incidente formulata dalla polizia stradale ne ha imputato la responsabilità all'autista, che probabilmente stava guidando ad una velocità molto alta. Si è appreso infine che 18 persone sono decedute sul posto, mentre altre due sono morte in ospedale per la gravità delle ferite riportate. (ANSA).