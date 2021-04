Di Maio a Washington, 'tra i dossier vaccini, Libia e clima'

ROMA, 12 APR - "Atterrato a Washington, saranno due giorni molto intensi e impegnativi. Vedrò il Direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIH), Anthony Fauci, e subito dopo andrò al Dipartimento di Stato per incontrare il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Quest'anno ricorre il 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Usa - sottolinea inoltre il titolare della Farnesina -. Sono tanti i dossier da portare avanti: la cooperazione in campo scientifico per affrontare al meglio la campagna vaccinale, la Libia e gli stravolgimenti climatici". (ANSA).