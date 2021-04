In Bulgaria da oggi parziale allentamento misure anti Covid

(ANSAmed) - SOFIA, 12 APR - In Bulgaria è in vigore da oggi un allentamento parziale delle misure anticovid alla luce di una relativa flessione dei contagi e dei ricoveri in ospedale. In considerazione dei nuovi dati, in tutto il Paese si ripristina gradualmente l'attività in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, così come le attività extrascolastiche. Revocato il divieto per le iniziative culturali e le feste organizzate, che devono tuttavia tenersi al 30% delle capacità. I ristoranti e i caffè riprendono a funzionare al 50% delle capacità fino alle ore 23 (22 ora italiana) . A partire dal 15 aprile riaprono i battenti anche i grandi centri commerciali e le sale da gioco ma con un'affluenza controllata dei visitatori. Dal 29 aprile inoltre riaprono i locali notturni e le discoteche. In Bulgaria nelle ultime 24 ore si sono registrati 462 contagi da coronavirus ovvero il 12,62% dei 3.658 test diagnostici effettuati. Il totale dei contagi da inizio epidemia è a oggi di 371.993. Da ieri sono stati segnalati 67 decessi e il numero complessivo delle vittime sale a 14.418. Attualmente nel Paese vi sono 71.317 casi attivi, mentre negli ospedali sono ricoverati 10.382 pazienti 797 dei quali in terapia intensiva. Le persone vaccinate dall'inizio della campagna di immunizzazione sono 572.662 su una popolazione di circa sette milioni di abitanti. (ANSAmed).