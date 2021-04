Emirati: ecco la prima astronauta, scelta fra 4.000 candidati

ROMA, 11 APR - Per la prima volta nella loro storia gli Emirati Arabi Uniti hanno una donna astronauta. "Annunciamo la prima astronauta araba che è fra i due nuovi astronauti selezionati fra oltre 4.000 candidati per addestrarsi con la Nasa per future missioni di esplorazione nello spazio. Congratulazioni a Noura Al Matrooshi and Mohammed Al Mulla", ha scritto su Twitter il vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a corredo di un video in cui si celebra la storica novità. "Raggiungere lo spazio due anni fa era solo l'inizio, dopo oltre 10.000 ore di lavoro completate dal primo gruppo e 4.305 candidati che si sono preposti per il secondo, oggi gli EAU hanno una squadra appassionata e impegnata", si afferma nel filmato in cui si presenta il team di quattro astronauti, fra cui la nuova entrata Noura Al Matrooshi, 28 anni, ingegnere meccanico alla Compagnia petrolifera nazionale, componente della Società americana di ingegneri meccanici, che indossa come i colleghi la tuta blu del programma spaziale e ha il capo coperto da un hijab nero. Al Mulla, 33 anni, è invece un pilota dell'Air Wing Center della polizia di Dubai, con 15 anni di carriera e oltre 1.500 ore di volo alle spalle, come riferisce il Centro spaziale degli Emirati Arabi Uniti. "Una generazione di nostri giovani vi seguirà", ha detto Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sottolineando che gli astronauti "affronteranno la stessa preparazione e le stesse esperienze e si imbarcheranno per lo stesso viaggio". (ANSA).