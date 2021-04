Eruzione ai Caraibi, nuova esplosione taglia luce e acqua

ROMA, 11 APR - Un altro "evento esplosivo" si è verificato dal vulcano La Soufrière dell'isola caraibica di St Vincent, che ha interrotto le forniture di acqua e corrente elettrica alla popolazione. Lo riferisce la Bbc. Il vulcano ha eruttato per la prima volta venerdì - non accadeva dal 1979 - ricoprendo l'isola di polvere e costringendo 16 mila persone a evacuare dalle loro case. Gli abitanti di Barbados, un'altra isola a circa 200 km a est, sono invece stati invitati a rimanere al chiuso. Gli esperti avvertono che le eruzioni potrebbero durare per giorni, o addirittura settimane. (ANSA).