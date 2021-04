I funerali di Filippo sabato prossimo

ROMA, 10 APR - Il funerale del principe Filippo sarà celebrato sabato 17 aprile al castello di Windsor. Lo ha annunciato Buckingham Palace. Il rito religioso delle esequie - che secondo le norme Covid attualmente in vigore in Inghilterra non dovrebbe contare più di 30 ospiti - sarà officiato nella cappella di St George, adiacente al Castello di Windsor.Il principe Harry parteciperà al funerale del nonno, ma con lui non ci sarà la moglie Meghan a causa della sua gravidanza avanzata. Harry è in partenza dalla California e si sottoporrà all'arrivo ai protocolli cautelari previsti dall'emergenza Covid, compreso l'isolamento per 5 giorni. (ANSA).