Covid: nuovo record in Cile, oltre 9 mila casi in 24 ore

ROMA, 09 APR - Non si ferma l'ondata di contagi di coronavirus in Cile, dove oggi è stato registrato un nuovo record di casi giornalieri, con 9.171 positivi rilevati nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito il ministero della Salute nel suo bilancio quotidiano sulla pandemia, riportato dal sito del quotidiano La Tercera. Con queste nuove infezioni, il Paese sudamericano ha raggiunto un totale di 1.060.421 infezioni dall'inizio della pandemia, in un'emergenza che non mostra miglioramenti nonostate la campagna di vaccinazione abbia raggiunto oltre 7,2 milioni di persone immunizzate. Nelle ultime 24 ore, il Dipartimento di statistica e informazione sanitaria Deis ha registrato 129 nuovi decessi per coronavirus, per un totale di 24.108 morti rilevate da marzo 2020. Il ministero della Salute ha riferito che l'occupazione dei letti di terapia intensiva ha raggiunto il 94,91% sul totale di 4.103 posti abilitati su tutto il territorio nazionale. Sono attualmente occupati 3.894 posti letto, di cui 3.075 per pazienti Covid. "Questa situazione ci preoccupa molto, stiamo vivendo un momento critico nell'evoluzione della pandemia", ha dichiarato il ministro della Salute Enrique Paris, commentando i dati. "La parola chiave è prevenire, evitare di entrare nei reparti di terapia intensiva, e anche rispettare la quarantena, ridurre la mobilità", ha aggiunto. "Lancio un appello all'unità della nazione, ad essere coerenti con ciò che tanto predichiamo. Dobbiamo proteggere noi stessi, perché facendolo proteggiamo i nostri cari, la nostra famiglia", ha sottolineato. (ANSA).