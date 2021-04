Etiopia: oltre 300 persone uccise in scontri etnici a marzo

ADDIS ABEBA, 09 APR - Sono state oltre 300 le persone uccise in violenze di matrice etnica che hanno avuto luogo in Etiopia per alcuni giorni dello scorso mese di marzo, come ha riferito un funzionario del governo federale. Si tratta di un ulteriore segnale d'instabilità in vista delle elezioni previste a giugno. "Le nostre conclusioni mostrano che il numero delle vittime è pari a 303, i feriti sono 369 e ammontano a 1.539 le case bruciate", ha detto Endale Haile, mediatore capo dell'Etiopia, riferendosi agli scontri nello Stato regionale degli Amhara. (ANSA).