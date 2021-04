Cremlino, in Ucraina si rischia di tornare a guerra civile

MOSCA, 09 APR - Il Cremlino vede una possibile minaccia di ripresa di una guerra civile in Ucraina. "Siamo davanti ad atti provocatori lungo la linea di contatto. Sono le forze armate dell'Ucraina che hanno intrapreso un percorso verso l'escalation di questi atti provocatori, e stanno continuando questa politica. Queste provocazioni tendono a intensificarsi. Tutto questo sta creando una potenziale minaccia per la ripresa di una guerra civile in Ucraina". Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato da Interfax. (ANSA).