Covid: l'Ontario di nuovo in lockdown per un mese da oggi

ROMA, 08 APR - L'Ontario, la provincia più popolosa del Canada, ha annunciato un nuovo lockdown di un mese a partire da oggi per contrastare la terza ondata di Covid 19. Lo ha annunciato il primo ministro, Doug Ford. "Per favore, a meno che non si tratta di un motivo essenziale, restate a casa perché la situazione è grave", ha detto Ford. A fronte di un forte aumento dei casi di coronavirus e dei ricoveri, la provincia aveva inasprito le proprie restrizioni la scorsa settimana, ma le autorità sanitarie locale le hanno giudicate insufficienti. Da qui la decisione del premier di chiudere per un mese: è la seconda volta quest'anno che è stata dichiarata un'emergenza a livello provinciale. Rimarranno aperti le farmacie e i supermercati. Nella provincia, la più colpita dalla pandemia in Canada, sono stati registrati 3.200 nuovi casi in un giorno, (quasi tre quarti di tutte le nuove infezioni nel Paese). Inoltre, a causa della variante B117, i positivi in Ontario sono triplicati il mese scorso. L'impennata ha travolto i reparti di terapia intensiva, battendo i record della precedente ondata del virus. I funzionari della sanità pubblica prevedono che i ricoveri potrebbero raddoppiare in queste settimane. (ANSA).