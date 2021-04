Xi a Merkel, Ue raggiunga una vera autonomia strategica

PECHINO, 07 APR - Il presidente cinese Xi Jinping mercoledì ha esortato Germania e Ue a compiere sforzi congiunti per proteggere e promuovere "lo sviluppo sano e stabile" della loro cooperazione per dare più certezza e solidità a un mondo instabile. In una telefonata con la cancelliera tedesca Angela Merkel, Xi ha detto che lo sviluppo della Cina è stata un'opportunità per l'Ue, esortata "a esprimere un giudizio corretto in modo indipendente e a raggiungere una vera autonomia strategica". Ue e Cina hanno firmato a fine 2020 un accordo sugli investimenti, mentre l'amministrazione Usa di Joe Biden sta lavorando al rafforzamento dell'alleanza atlantica. (ANSA).