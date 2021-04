Incontro ministri Salute Ue dopo verdetto su AstraZeneca

BRUXELLES, 07 APR - Riunione straordinaria in videoconferenza dei ministri della Salute dell'Ue, oggi alle 18, per discutere delle campagne vaccinali alla luce della nuova decisione della commissione di valutazione del rischio (Prac) dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) sul vaccino di AstraZeneca, attesa per oggi. Lo rende noto la presidenza di turno portoghese del Consiglio Ue, su Twitter. (ANSA).