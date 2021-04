Usa: Caitlyn Jenner valuta corsa per governatore California

NEW YORK, 06 APR - L'ex star dei reality Caitlyn Jenner valuta una sua possibile candidatura a governatore della California per i repubblicani. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali Jenner sta esaminando la possibilità insieme a dei consulenti politici. L'indiscrezione arriva mentre l'attuale governatore Gavin Newsom rischia di essere rimosso sommerso dalle critiche per la gestione. Se passerà la petizione per cacciare Newsom, i cittadini della California si troverebbero a pronunciarsi entro la fine dell'anno su un nuovo governatore. E la candidatura di Jenner, repubblicana di alto profilo, attirerebbe ancora maggiore attenzione alla corsa per la guida dello stato più popoloso d'America. Jenner è salita alla ribalta sul palcoscenico americano con la vittoria alle Olimpiadi nel 1976. Nel 2015 Caitlyn Jenner, ex Bruce Jenner, ha iniziato la transizione per diventare una donna e ha adottato il suo nuovo nome. Come Bruce Jenner è stato sposato per anni Kris Kardashian, la mamma di Kim Kardashian.. (ANSA).