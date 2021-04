Usa valutano con alleati boicottaggio Olimpiadi Pechino 2022

NEW YORK, 06 APR - Gli Stati Uniti stanno valutando di boicottare insieme agli alleati le Olimpiadi Invernali del 2022 in Cina. Lo afferma il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price, sottolineando che un "approccio coordinato non sarebbe solo nel nostro interesse ma anche nell'interesse dei nostri alleati e partner". (ANSA).