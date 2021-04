Covid: Israele avrebbe già raggiunto immunità di gregge

TEL AVIV, 06 APR - Israele potrebbe già aver raggiunto l'immunità di gregge. Lo ha detto Gili Regev-Yochay, Direttore dell'Unità di prevenzione delle infezioni dell'ospedale Sheba di Tel Aviv. In una intervista alla tv Kan - ripresa dal Jerusalem Post - Regev ha spiegato di "essere ottimista". "Abbiamo finito - ha aggiunto - la fase dura del coronavirus". Tuttavia mentre il Paese sta tornando alla normalità in molti modi "non è del tutto salvo". Secondo Regev il "punto debole sono i bambini visto che non sono vaccinati. Ci vorranno ancora pochi mesi". Allo stato attuale in Israele ci sono oltre 5,3 milioni di persone che hanno avuto la prima dose del vaccino e quasi 5 milioni ad avere ottenuto la seconda. Inoltre vanno considerati i guariti dall'infezione che sono oltre 830mila. (ANSA).