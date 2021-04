Spagna: Sánchez, obiettivo 25 mln vaccinati entro 19 luglio

MADRID, 06 APR - "Siamo all'inizio della fine della pandemia": sono queste le parole con cui Pedro Sánchez, premier spagnolo, ha aperto in conferenza stampa la presentazione degli obiettivi sulle vaccinazione contro il covid per il prossimo mese. Il piano del governo, ha affermato Sanchez, è che ci siano 25 milioni di persone immunizzate per la settimana del 19 luglio e 33 milioni (il 70% della popolazione adulta) alla fine di agosto. (ANSA).