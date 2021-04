Usa: Yellen, serve una tassa minima globale sulle aziende

NEW YORK, 05 APR - Una tassa minima mondiale sulle aziende per evitare che si trasferiscano per motivi fiscali. E' la proposta del segretario al Tesoro americano Janet Yellen. "Stiamo lavorando con i paesi del G20 per un accordo su una tassa minima globale che possa fermare la corsa al ribasso", afferma Yellen secondo el anticipazioni del discorso che terrà più avanti nel corso della giornata al Chicago Council on Global Affairs. Secondo Yellen la creazione di un'imposta minima globale aiuterà a portare stabilità e favorirà la concorrenza. (ANSA).