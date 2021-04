Israele: pm, Netanyahu ha usato potere in maniera proibita

TEL AVIV, 05 APR - "Un caso grave di corruzione di regime", in cui il "primo sospettato è il premier di Israele che ha usato il suo grande potere in maniera proibita". Questo l'atto di accusa che la Procuratrice Liat Ben Ari ha rivolto al tribunale di Gerusalemme davanti al quale siede il premier Benyamin Netanyahu, incriminato per corruzione, frode e abuso si potere. (ANSA).