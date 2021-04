Birmania: altri 7 morti, bilancio vittime sale a 557

ROMA, 04 APR - Almeno altri sette morti si sono aggiunti ieri alla lunga lista delle vittime delle proteste anti golpe in Birmania, con un bilancio complessivo aumentato a quota 557 nelle ultime 24 ore: lo riporta l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici (Aapp). Secondo l'organizzazione non profit per la difesa dei diritti umani basata in Thailandia, nella giornata di sabato sono state uccise quatto persone, mentre altre tre avevano perso la vita nei giorni scorsi ma non erano state conteggiate. Attualmente un totale di 2.658 persone si trovano in carcere. (ANSA).