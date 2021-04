Fernandez, Falkland-Malvine 'erano,sono e saranno argentine'

BUENOS AIRES, 02 APR - Il presidente Alberto Fernández ha dichiarato oggi che le Isole Falkland-Malvine "erano, sono e saranno argentine" scrivendo un messaggio su Twitter in occasione della Giornata del Veterano e dei Caduti in Guerra, in cui l'Argentina rende omaggio ai suoi caduti nella Guerra delle Falkland. La giornata si commemora il 2 aprile, giorno d'inizio del conflitto nel 1982. "Oggi, come ogni 2 aprile, onoriamo la memoria dei nostri eroi veterani e caduti nella guerra delle Malvine e rivendichiamo la nostra sovranità sul territorio. Le Isole Malvine erano, sono e saranno argentine", ha scritto il presidente argentino, condividendo un video con immagini e testimonianze della guerra. A 39 anni dal conflitto, il governo argentino invita il Regno Unito a "riprendere i negoziati bilaterali sulla sovranità nei termini proposti dalle Nazioni Unite" sulle Falkland-Malvine, secondo quanto contenuto in una dichiarazione del ministero degli Esteri. "In questo trentanovesimo anniversario dell'inizio del conflitto nell'Atlantico meridionale, noi argentini onoriamo con rispetto i combattenti che hanno dato la loro vita e coloro che sono tornati nel continente portando sul loro corpo e nella loro mente le conseguenze di aver vissuto il dramma del conflitto armato", si legge nel comunicato. "Il modo migliore per onorarli è continuare a lavorare ogni giorno per raggiungere l'obiettivo di recuperare l'effettivo esercizio della sovranità sulle Isole Malvine, sulla Georgia del Sud, sulle Isole Sandwich meridionali e sugli spazi marittimi circostanti, per le quali molti di loro hanno dato la vita", continua la dichiarazione. (ANSA).