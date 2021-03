Vaccini: Israele pronto a immunizzare fascia età 12-15

TEL AVIV, 31 MAR - Dopo l'annuncio di Pfizer sulla copertura ottimale del vaccino per i ragazzi tra 12 e 15 anni, Israele si è detto pronto a cominciare le immunizzazione per questa fascia di età. Lo ha detto il ministro della sanità Yuli Edelstein ricordando le necessarie approvazioni della Fda e dell'Ema. "L'annuncio di Pfizer è - ha sottolineato il ministro - una buona notizia per i cittadini di Israele. Nulla è ora più necessario - ha aggiunto - dell'acquisizione di altri vaccini in modo da poter dare inizio immediatamente all'immunizzazione dei ragazzi dopo le approvazioni". Fonti del ministero - citate dai media - hanno fatto sapere di essere preparate ad operare subito l'immunizzazione di massa degli adolescenti e che per questo occorrono solo pochi giorni. Anche l'Associazione israeliana dei pediatri ha detto di aver già fatto preparativi per la vaccinazione. (ANSA).