Malta: workshop online per festival aquiloni cinese

(ANSAmed) - LA VALLETTA, 31 MAR - Il tradizionale festival degli aquiloni cinese arriverà fino al cuore del Mediterraneo, a Malta, che ospiterà un laboratorio online di aquiloni nell'ambito del suo annuale Green Festival, in programma per l'inizio di maggio. Lo ha rivelato ieri a Xinhua il direttore del Centro culturale cinese a Malta Yang Xiaolong. Il Centro Culturale Cinese, la Malta Foundation for the Wellbeing of Society e la Valletta Cultural Agency hanno tenuto una conferenza virtuale lunedì, nel corso della quale hanno confermato il workshop congiunto sugli aquiloni cinesi. Secondo quanto affermato in conferenza stampa da Marie-Louise Coleiro Preca, ex presidente della Repubblica di Malta e attuale presidente della Malta Foundation for the Wellbeing of Society, il festival cinese degli aquiloni non è solo un'occasione per stare all'aria aperta ma è anche un'attività pacifica di rispetto della cultura, ed è molto amato dai bambini e dalle famiglie maltesi. Come spiega quest'ultima, far volare gli aquiloni fa bene alla salute fisica e mentale e attraverso il gioco e il divertimento i bambini maltesi hanno anche modo di imparare la storia e la cultura cinesi. Si tratta di un'attività che contribuisce a rafforzare l'amicizia e gli scambi culturali e interpersonali tra i due Paesi. Il primo festival cinese degli aquiloni si è tenuto nel 2018 nel Palazzo Verdala a Buskett, la residenza presidenziale estiva, mentre il secondo si è tenuto a La Valletta nel 2019 durante il Malta Green Festival, un evento della durata di un weekend dedicato alle famiglie che mira a migliorare la consapevolezza ambientale. Nel 2020, il festival cinese degli aquiloni era stato cancellato a causa della pandemia.(ANSAmed). (ANSA-XINHUA).