Covid: Cina, 'dati condivisi con Oms, ora guardare altrove

PECHINO, 31 MAR - E' "infondata" l'affermazione sulla "non condivisione" dei dati con l'Oms sull'origine del Sars-Cov-2 durante le indagini di gennaio a Wuhan degli esperti internazionali. L'epidemiologo Liang Wannian, a capo del pool cinese che affiancò il team dell'Oms, ha detto in conferenza stampa che "cinesi ed esperti internazionali hanno lavorato assieme. Se si assume che le informazioni non siano state condivise, non è fondato", ha aggiunto all'indomani del report della missione presentato a Ginevra. La Cina ritiene conclusa la propria parte dello studio sull'origine del Covid-19 e sostiene che ora "occorra che le ricerche guardino altrove". (ANSA).