Niger: fonti sicurezza, la situazione è sotto controllo

NIAMEY, 31 MAR - "La situazione è sotto controllo": lo ha detto una fonte della sicurezza segnalando il tentato golpe in Niger in cui "vi sono stati arresti fra alcuni elementi dell'esercito che sono all'origine di questo tentativo di colpo di Stato". "Questo gruppo di militari non si è potuto avvicinare al palazzo presidenziale dato che la Guardia presidenziale ha risposto", ha detto ancora la fonte, anonima. (ANSA).