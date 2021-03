Ambiente, distruzione foresta tropicale salita del 12% nel 2020

PARIGI, 31 MAR - L'area di foresta tropicale vergine distrutta nel 2020 equivale alle dimensioni dei Paesi Bassi, con un aumento del 12% rispetto all'anno precedente nonostante la crisi economica globale, secondo un rapporto pubblicato mercoledì. Sono stati 4,2 i milioni di ettari di questo ecosistema essenziale per il pianeta scomparsi, andati in fumo o abbattuti dagli esseri umani, secondo i dati di Global Forest Watch basati su rilevazioni satellitari che evidenziano come il Brasile sia al primo posto del Brasile come deforestazione tropicale. (ANSA).