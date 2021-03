Usa: incendio in South Dakota, chiude Mount Rushmore

NEW YORK, 30 MAR - Un incendio fuori controllo in South Dakota ha causato la chiusura di Mount Rushmore, luogo simbolo dove sono scolpiti nella roccia i volti di quattro presidenti americani. Secondo le autorità il rogo si è sviluppato nell'area di Rapid City, la capitale dello stato, e ha già mandato in fumo circa 800 ettari di terreno costringendo anche all'evacuazione di centinaia di abitazioni. Il lavoro di contenimento e spegnimento da parte dei vigili del fuoco è reso difficile dalle condizioni climatiche estremamente secche. (ANSA).