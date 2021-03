Di Maio, da crisi Covid opportunità per politiche ambientali

ROMA, 30 MAR - "La crisi legata al Covid-19 ci ha sicuramente posto dinanzi a una realtà inattesa e drammatica, ma le sensibilità ambientali non solo non ne hanno risentito, ma anzi si sono rafforzate ed estese. E anche in conseguenza di questo processo sono sempre più condivise e sono diventate parte dell'agenda internazionale. E queste sensibilità non riguardano più solo l'ambito ambientale, ma rivestono un ruolo centrale nella ripresa economica". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel suo intervento all'evento organizzato da Legambiente dal titolo 'La nostra Italia: piu' verde innovativa e inclusiva: le proposte di Legambiente per il Piano nazionale di ripresa e resilienza'. "Ciò che osservo - ha proseguito Di Maio - è una serie di opportunità per passare dall'epoca della semplice 'attenzione per l'ambiente' a un'epoca che definirei di 'consapevolezza ambientale integrata': integrata da una strategia economica intelligente, che vede la salvaguardia dell'ecosistema da qui al 2050 come opportunità per creare nuove attività produttive sostenibili, per trasformare gradualmente quelle vecchie, generando posti di lavoro, sia nel mercato interno che in quello internazionale e in quello legato all'export". "Il nostro Paese si conferma all'avanguardia di questo processo, come testimoniano i dati sull'economia circolare, e quindi il riciclo di materiali, un settore in cui l'Italia è leader in Europa", ha detto ancora il titolare della Farnesina sottolineando che "l'istituzione del Ministero per la Transizione Ecologica è un'ulteriore passo avanti importantissimo in questa direzione. Un Ministero che riunisce le competenze relative all'ambiente, al clima e all'energia, e che evidenzia la centralità del nesso energia-clima, un aspetto che è sempre stato qualificante della nostra politica estera. E infatti, dedicheremo una specifica riunione ministeriale al G20 sotto presidenza italiana proprio all'energia e al clima". . (ANSA).