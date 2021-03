Iran: invasione di locuste, al via maxi-disinfestazione

ISTANBUL, 29 MAR - Le autorità iraniane hanno avviato una serie di operazioni di disinfestazione dopo una massiccia invasione di locuste nelle province meridionali e occidentali del Paese. Secondo il responsabile dell'Organizzazione per la protezione delle piante di Teheran, Saeed Morin, la migrazione degli insetti dalla Penisola Arabica è iniziata la scora settimana, diffondendosi già in quasi 2 mila ettari di terreni agricoli e minacciando molte produzioni in almeno 13 città, distribuite tra le province di Khuzestan e Bushehr e in quella di Ilam, al confine con l'Iraq. Lo scorso anno, un'invasione di locuste ritenuta la peggiore dell'ultimo mezzo secolo aveva colpito 54.600 ettari di terre in numerose zone della Repubblica islamica. Secondo Morin, le migrazioni di cavallette di quest'anno provengono dalle aree occidentali e nordoccidentali dell'Arabia Saudita, mentre lo scorso anno arrivavano in prevalenza dall'est e dal centro del Paese, determinando così maggiori rischi per le province meridionali dell'Iran. Gli spostamenti degli insetti, ha aggiunto l'esperto, potrebbero proseguire fino alla fine dell'estate. (ANSA).