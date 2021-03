Indonesia: esplosione e maxi incendio in raffineria, 1 morto

GIACARTA, 29 MAR - Una persona è morta, almeno tre risultano disperse e altre 20 sono rimaste ferite, di cui cinque in modo grave, questa mattina a causa di un'esplosione - forse causata da un fulmine - in una delle principali raffinerie dell'Indonesia, che ha provocato un gigantesco incendio: le autorità hanno evacuato un migliaio di residenti della zona. La struttura, di proprietà della compagna petrolifera Pertamina, si trova a Balongan, nella provincia di West Java, circa 200 km a est di Giacarta. L'agenzia nazionale per le emergenze ha precisato che la vittima è stata colta da un infarto dopo l'esplosione, di cui non si conoscono ancora le cause. Per il momento la società ha reso noto che questa mattina la zona è stata colpita da tempesta di fulmini. (ANSA).