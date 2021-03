Bielorussia: polizia blocca manifestazione, 110 arresti

(ANSA-AFP) - MINSK, 27 MAR - La polizia bielorussa ha bloccato l'organizzazione di una manifestazione dell'opposizione a Minsk per protestare contro il presidente Alexander Lukashenko, arrestando più di cento persone, secondo una Ong locale. I sostenitori dell'opposizione contavano di riunirsi nel primo pomeriggio nel centro della capitale bielorussa, ma sono stati fermati da una massiccia presenza di polizia, che ha isolato diverse strade, una piazza e un parco. Secondo l'organizzazione per i diritti umani Viasna, almeno 110 persone sono state arrestate in tutto il paese, compresi cinque giornalisti bielorussi. (ANSA-AFP).