Venezuela: Facebook blocca l'account di Maduro per un mese

(ANSA-AFP) - CARACAS, 27 MAR - Facebook annuncia il blocco per un mese del profilo del presidente venezuelano Nicolás Maduro per aver "violato" le linee guida del social network sulla disinformazione.Facebook ha spiegato di aver bloccato per 30 giorni il profilo di Maduro in seguito alle "ripetute violazioni" di quest'ultimo delle linee guida adottate dal social network per quello che riguarda la disinformazione legata al Covid-19. (ANSA-AFP).