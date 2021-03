Covid: Filippine, 24 milioni di persone in lockdown a Manila

MANILA, 27 MAR - Da lunedì nella capitale delle Filippine, Manila, entrerà in vigore un nuovo lockdown nel tentativo di allentare la pressione sugli ospedali che stanno combattendo con un'impennata di casi di coronavirus. La misura coinvolgerà 24 milioni di persone, tra città e periferie. "Il virus è il nemico, non il governo", ha detto il portavoce della presidenza Harry Roque, aggiungendo che il lockdown è previsto per una settimana. (ANSA).