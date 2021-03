Covid: Harvard prevede il ritorno nel campus in autunno

NEW YORK, 26 MAR - Gli studenti e i professori di Harvard torneranno nel campus alla ripresa dell'anno accademico nell'autunno 2021. Lo ha annunciato la preside della Facoltaà di Arti e Scienza, Claudine Gay, precisando che i piani definitivi saranno annunciati alla fine di maggio. "La decisione ufficiale definitiva non è stata ancora presa, ma ci aspettiamo un ritorno completo alle lezioni in presenza per gli studenti del college", ha annunciato la Gay. All'inizio della settimana gli amministratori dell'universita' avevano anticipato piani per far tornare in sede tutto il personale dell'ateneo, professori inclusi, a partire dal 2 agosto. Come per quasi tutte le universita' americane, Harvard da un anno ha adottato modalita' di insegnamento a distanza. La speranza è di un diminuzione della pandemia in linea con l'impegno dell'amministrazione Biden di offrire un vaccino a tutti gli americani entro l'inizio dell'estate. Rispondendo a questa promessa, la Rutgers University del New Jersey ha annunciato che tutti gli studenti dovranno essere pienamente vaccinati per poter tornare sul campus il prossimo autunno. "Il vaccino anti-covid sara' aggiunto alle vaccinazioni richieste per la frequenza", ha detto il presidente Jonathan Holloway. Rutgers, una delle universita' piu' grandi d'America con oltre 65 mila studenti e tre campus, e' la prima a richiedere il vaccino contro il coronavirus come condizione per tornare a frequentare. (ANSA).