Covid: Trump, 'non ascoltavo molto Fauci'

ROMA, 26 MAR - Donald Trump ha ammesso di non aver dato molto retta al prof. Anthony Fauci, il virologo super consulente della sua amministrazione sulla pandemia da Covid-19. "Francamente, non è che gli dessi molti ascolto", ha detto l'ex presidente Usa intervistato dall'emittente conservatrice Fox News. Dopo mesi di divergenza sul da farsi per contrastare i contagi, una volta fuori dalla Casa Bianca Fauci ha confessato un sentimento di "liberazione" per poter finalmente dire la verità scientifica senza dover subire ritorsioni dal presidente. (ANSA).