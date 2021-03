Cina a Biden, obiettivo non è superare Usa ma noi stessi

PECHINO, 26 MAR - L'obiettivo della Cina "non è mai quello di superare gli Stati Uniti e di diventare 'leader mondiale', ma superare noi stessi e diventare una Cina migliore". Così la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, all'indomani delle osservazioni fatte in conferenza stampa dal presidente americano Joe Biden, secondo cui la Cina non può superare gli Stati Uniti "mentre ci sono io". (ANSA).