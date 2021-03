Media Iran, su nave colpita nessuna prova contro Teheran

ROMA, 25 MAR - "Come prevedibile, i media sionisti hanno affermato, senza fornire alcuna prova, che la nave, diretta in India dalla Tanzania, è stata colpita dall'Iran". Lo scrive l'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, dopo che l'israeliano Canale 12 ha attribuito a Teheran un attacco missilistico contro un cargo di proprietà israeliana nel Mar Arabico. Sull'episodio non risultano al momento commenti ufficiali da Teheran. (ANSA).