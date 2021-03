La Danimarca proroga la sospensione di AstraZeneca

COPENAGHEN, 25 MAR - La Danimarca ha prorogato oggi la sospensione dell'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese per "altre tre settimane" spiegando di non avere escluso un possibile collegamento con i casi di trombosi nonostante l'Ema abbia affermato che è sicuro. "Oggi abbiamo deciso di estendere la nostra pausa per altre tre settimane", ha detto durante una conferenza stampa, riferendosi al vaccino di AstraZeneca, il direttore dell'Autorità sanitaria danese Soren Brostrom. (ANSA).