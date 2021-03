AstraZeneca consegna a Usa nuovi dati, vaccino efficace al 76%

NEW YORK, 24 MAR - AstraZeneca presenta al Data Safety Monitoring Board americano i dati aggiornati sul suo vaccino contro il Covid-19. Dalle informazioni fornite emerge che è efficace al 76% nell'arresto della malattia sintomatica e al 100% nel prevenire l'infezione grave. E' quanto si legge in una nota di AstraZeneca. I dati sono "in linea con l'analisi ad interim e confermano che il vaccino è efficace negli adulti, inclusi gli over 65", afferma AstraZeneca ribadendo l'intenzione di presentare la richiesta per l'autorizzazione di emergenza alla Fda. AstraZeneca aveva presentato il 21 marzo i dati sul vaccino ma erano stati ritenuti obsoleti. (ANSA).