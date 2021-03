Cina: Usa, alleati non costretti a scelta 'noi-loro'

BRUXELLES, 24 MAR - "Gli Stati Uniti non costringeranno i nostri alleati a fare una scelta 'noi o loro' con la Cina", Lo ha detto il segretario di Stato usa Antony Blinken in un videomessaggio dal quartier generale della Nato a Bruxelles. "Non c'è dubbio che il comportamento coercitivo della Cina minacci la nostra sicurezza e prosperità - ha aggiunto - ma questo non significa che i paesi non possano lavorare con la Cina ove possibile per esempio sulle sfide come il cambiamento climatico e la sicurezza sanitaria". (ANSA).