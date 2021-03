Covid: Francia, ricoverata ministra Cultura Bachelot

PARIGI, 24 MAR - La ministra della Cultura francese, Roselyne Bachelot, è stata ricoverata in ospedale, secondo quanto si apprende questa mattina. Era risultata positiva al Covid sabato scorso. La positività della Bachelot, 74 anni, aveva innescato polemiche poiché la sera prima del tampone positivo la ministra era andata ad uno spettacolo dell'Opéra Bastille, aperto solo per una trentina di personalità, e alla fine era andata anche a congratularsi con gli artisti dietro le quinte. Poche ore prima, aveva decorato della Legion d'Onore il cantante Michel Sardou, ancora in attesa di verificare se sia stato contagiato. (ANSA).