Covid, India: oltre 160 mila i morti da inizio pandemia

NEW DELHI, 24 MAR - Ha superato quota 160 mila in India il numero dei decessi legati al Covid-19 registrati dall'inizio della pandemia, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. Il Paese dell'Asia meridionale da 1 miliardo e 380 milioni di abitanti ha riportato finora un totale di quasi 11,7 milioni di casi, di cui 11,2 milioni guariti. Seconda solo alla Cina per popolosità, l'India è terza al mondo per numero di contagi (dietro a Stati Uniti e Brasile) e quarta per numero di morti (dietro a Usa, Brasile e Messico). (ANSA).