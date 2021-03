Covid: Brasile, a Rio decretati altri 10 giorni di lockdown

RIO DE JANEIRO, 23 MAR - Dopo aver ordinato la chiusura delle spiagge nello scorso fine settimana, il Comune di Rio de Janeiro ha decretato un nuovo periodo di lockdown tra il 26 marzo e il 4 aprile per cercare di frenare l'avanzata del coronavirus. "Questi dieci giorni non sono per commemorare, ma per mostrare rispetto per la vita: questa variante (amazzonica) sta colpendo i più giovani", ha detto il sindaco di Rio. Eduardo Paes. Tra le ulteriori misure restrittive è stato deciso il coprifuoco tra le 23:00 e le 5:00, la chiusura di scuole, negozi, bar e ristoranti, nonché la sospensione del campionato di calcio. Le unità di terapia intensiva nella metropoli carioca hanno raggiunto il 96% di occupazione, secondo le autorità. "Abbiamo 670 persone ricoverate in terapia intensiva, un numero molto preoccupante. Non ci sono mai stati così tanti ricoveri in un giorno", ha affermato il segretario comunale alla Salute, Daniel Soranz. Le restrizioni a Rio de Janeiro e nella città satellite di Niteroi non trovano il consenso del governatore dello Stato, Claudio Castro, che, in linea con il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, è contrario al lockdown e vorrebbe mantenere bar e ristoranti aperti. (ANSA).