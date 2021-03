Covid: premier Norvegia dà una festa di compleanno, polemica

ROMA, 23 MAR - Critiche alla premier norvegese Erna Solberg che ha dato una festa per il suo compleanno infrangendo le restrizioni anti-coronavirus. La polizia, riporta il Guardian, ha aperto un'indagine sull'evento che si è tenuto il mese scorso in occasione dei 60 anni del primo ministro in un resort in montagna con 13 persone nonostante il divieto del governo sulle riunioni con più di dieci. "Stiamo interrogando la premier", ha annunciato l'ispettore di polizia Per Morten Sending auspicando di chiudere il caso entro la fine della settimana. La premier rischia una multa di 10.000 corone (circa 1.000 euro). Solberg da parte sua si è scusata spiegando di aver organizzato la cena in un ristorante con tre tavoli separati così da rispettare le linee guida sul Covid-19. "Evidentemente non ci siamo resi conto che per la legge si trattava comunque di un evento", ha detto la premier che per la festa era stata criticata anche dal suo ministro della salute, Bent Hoeie. (ANSA).