AstraZeneca a Usa, dati più aggiornati entro 48 ore

LONDRA, 23 MAR - AstraZeneca ha annunciato che "entro 48 ore" fornirà agli Stati Uniti altri dati sul su vaccino anti-coronavirus dopo che una commissione indipendente ha definito "obsolete" le informazioni inviate. In un comunicato la società farmaceutica ha spiegato di aver utilizzato dati risalenti a un periodo antecedente il 17 febbraio per risultati delle sperimentazioni cliniche negli Stati Uniti e di voler mettersi in contatto "immediatamente" per fornire al Data and Safety Monitoring Board "informazioni più aggiornate possibile". (ANSA).