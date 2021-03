Covid: arrestati oltre 1000 giovani in vacanza a Miami Beach

NEW YORK, 22 MAR - Sono oltre mille gli arresti effettuati dalla polizia nella parte di South Beach Miami invasa dagli studenti dello spring break (le vacanze di primavera) che hanno violato tutte le norme anti-covid. Lo riportano i media Usa. Dopo l'istituzione del coprifuoco alle 20 su Ocean Drive ed altre vie del centro per frenare gli eccessi dell'orda di giovani accalcati nelle strade, gli agenti hanno iniziato ad arrestare chi non rispettava il divieto di uscire. Il giorno prima avevano usato anche gli spray urticanti per disperdere la folla. Intanto la Miami Beach City Commission ha votato per estendere il coprifuoco, che ora rimarra' in vigore dal giovedi' alla domenica fino al 12 aprile. Chiusi dalle 22 anche i due ponti che collegano la citta' di Miami alla zona sud di South Beach. L'amministratore comunale Raul Aguila ha spiegato che la folla che ha invaso l'area non ha neppure apportato alcun beneficio alle attivita' commerciali visto che si limitavano a radunarsi in migliaia per strada. (ANSA).