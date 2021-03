Vaccini: Bolivia, giunte 228mila dosi AstraZenaca

LA PAZ, 22 MAR - Un aereo militare boliviano è atterrato nell'aeroporto di El Alto, vicino a La Paz, con a bordo 228.000 dosi del vaccino AstraZenaca prodotte dal Serum Institute of India e finanziate attraverso il meccanismo Covax dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Lo riporta il quotidiano La Razón. Queste dosi, secondo il giornale, saranno utilizzate per immunizzare le persone appartenenti alle fasce a rischio di patologie gravi. Ad accogliere la consegna c'erano il ministro della Salute, Jeyson Auza, il ministro degli Esteri, Rogelio Mayta, e rappresentanti di organismi internazionali che hanno controllato il rispetto di tutti i protocolli di conservazione. Si tratta della prima fornitura di vaccini da parte del meccanismo Covax, che aiuta il processo di immunizzazione dei Paesi a basso reddito e che entro la terza settimana di aprile dovrebbe consegnare altre 550mila dosi su un totale di cinque milioni previste per la Bolivia. (ANSA).