Iran: Khamenei, nostra politica sul nucleare è irreversibile

ISTANBUL, 21 MAR - La politica dell'Iran sull'accordo nucleare "è stata chiaramente annunciata" ed "è irrevocabile". Lo ha detto la Guida suprema iraniana Ali Khamenei, nel suo discorso trasmesso alla tv locale in occasione delle celebrazioni del Nowruz, il Capodanno persiano. "Questa politica implica che gli americani tolgano le sanzioni, tutte le sanzioni. Noi verificheremo, e se saranno veramente tolte, allora torneremo" anche noi a rispettare in pieno i "nostri impegni" derivanti dall'intesa del 2015, ha ribadito l'ayatollah Khamenei. "Non riteniamo che le promesse degli americani siano credibili", ha aggiunto ancora la Guida di Teheran, secondo cui "ciò che serve sono le azioni". Nel suo discorso alla nazione, Khamenei ha poi lanciato un monito contro i rischi di astensionismo alle presidenziali del prossimo 18 giugno, in cui verrà eletto il successore di Hassan Rohani. "Alcune agenzie di servizi e spie di certi Paesi, i peggiori dei quali sono gli Stati Uniti e i sionisti, cercano da qualche tempo di far calare la partecipazione", ha accusato la Guida iraniana, invitando le autorità a non lasciare ai "nemici" il controllo dei social network, dove si diffonderebbero queste posizioni. (ANSA).