Afghanistan: visita a sorpresa del capo del Pentagono

WASHINGTON, MAR 21 - Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha completato una visita a sorpresa in Afghanistan, poche settimane prima della scadenza del primo maggio per il ritiro delle truppe Usa, previsto da un accordo con i talebani negoziato dall'amministrazione Trump. Lo rende noto il Pentagono, che aveva imposto il blackout delle notizie sul viaggio sino alla sua conclusione. Il segretario alla difesa ha avuto colloqui con il presidente Ashraf Ghani pochi giorni dopo che Joe Biden ha messo in dubbio il rispetto della scadenza. (ANSA).