Usa: Julia Letlow a Congresso al posto marito morto di Covid

ROMA, 21 MAR - Julia Letlow ha fatto storia diventando la prima donna repubblicana della Louisiana ad essere eletta al Congresso americano: Letlow prende così il posto del marito che aveva vinto le elezioni all'inizio di dicembre ma era poi deceduto a causa di complicazioni da coronavirus prima ancora di prestare giuramento. Secondo quanto riporta la Abc News, la 40enne amministratrice universitaria - che ha un dottorato di ricerca sul dolore - ha avuto la meglio su 11 altri candidati nella corsa per lo scranno del quinto distretto congressuale della Louisiana. "Questo è un momento incredibile ed è davvero difficile da esprimere a parole", ha fatto sapere Letlow in un comunicato: "Ciò che è nato dalla terribile tragedia della perdita di mio marito, Luke, è diventata la mia missione in suo onore per portare la torcia e servire la brava gente del quinto distretto della Louisiana", ha aggiunto. (ANSA).